Panasonic stellt Wearable-Camcorder mit 4K vor

Panasonics neuester Camcorder der HX-Serie nimmt Videos in 4K mit maximal 25 Bildern pro Sekunde auf. Das Gerät, das im Rahmen der CES noch als Prototyp gezeigt wurde, wurde am Montag offiziell vorgestellt. Die HX-A500 ist zweiteilig und besteht aus einer Haupteinheit, die die Rechenaufgaben übernimmt sowie einem per Kabel angeschlossenen Objektiv samt Bildsensor. Dadurch kann man die Kamera sehr flexibel tragen, wie etwa an einer Brille oder per Kopfbügel. Das Hauptgerät, das die Verarbeitung der Bilder übernimmt, kann man sich an den Oberarm schnallen, entsprechende Halterungen liegen bei.