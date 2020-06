Parrot AR Flugdrohne 2.0 hebt mit HD-Video ab

Das ferngesteuerte Fluggerät von Parrott macht in der neuen Version Videos in HD-Qualität mit einer Auflösung von 720p. Ferngesteuert wird, wie schon beim Vorgänger, mit Smartphone oder Tablet über WLAN. Sowohl Android als auch iOS werden unterstützt, die entsprechenden Apps werden mit Verkaufsstart der Drohne aktualisiert. Durch das Update sollen präziere Steuerungsbefehle möglich sein.

Die Steuerungs-App wird außerdem ein Stück sozialer, so können Videos und Fotos direkt zu entsprechenden Portalen, wie etwa YouTube hochgeladen werden. Auch Besitzer der ersten Ausgabe der Drohne profitieren von der neuen Version der App.

Während in der ersten Version die Steuerung immer von der Position und "Blickrichtung" der Drohne abhängig war, passt sich das neue Modell auch an die Position des Piloten beziehungsweise an die des Smartphones an. Wenn der Pilot also nun in Richtung des Fluggeräts blickt und nach rechts lenkt, fliegt die Drohne auch von seiner Perspektive aus nach rechts, ganz egal wie sie selbst gerade ausgerichtet ist. Möglich wird das durch einen eingebauten 3D Magnetometer.

futurezone-Video: CES-Demo der Parrot AR Drone 2.0