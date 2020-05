PayPal Beacon startet Anfang 2014 in den USA

Der Bezahldienst PayPal hat ein System entwickelt, mit dem Kunden über ihr Smartphone automatisch in Läden erkannt werden können. Sie sollen dann vom Händler persönlich betreut werden und auch über ihr Telefon bezahlen können. PayPal will die Technik mit dem Namen Beacon (die futurezone berichtete). Anfang kommenden Jahres zunächst in den USA einführen, sagte Firmenchef David Marcus bei der Internet-Konferenz LeWeb in Paris. Vom zweiten Halbjahr 2014 an soll das System auch in Europa vertrieben werden.

Die Smartphones fangen dabei Signale kleiner Beacon-Sendestationen ein, die in den Läden installiert sind. Der Schutz der Privatsphäre sei gewährleistet, betonte Marcus. Der Nutzer entscheide beim ersten Kontakt, ob er die Verbindung zur Sendestation herstellen und beim nächsten Besuch auch automatisch einchecken wolle. Für die Verbindung zwischen Sendestation und Smartphone wird Bluetooth-Funktechnik eingesetzt.

Marcus sieht die Technologie als wichtigen Baustein für den Wandel des Einzelhandels: „Ich wäre schockiert, wenn man in vier Jahren in großen Städten zum Einkaufen noch seine Brieftasche mitnehmen müsste“, sagte er. Paypal gehört zum Online-Auktionshaus Ebay.