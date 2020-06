PC-Markt bleibt hinter den Erwartungen zurück

Im vierten Quartal 2010 mit dem traditionell starken Weihnachtsgeschäft seien mit 3,9 Millionen Einheiten 5,4 Prozent weniger PCs abgesetzt worden als noch ein Jahr zuvor, teilte das Marktforschungsunternehmen Gartner am Dienstag mit. Die Verbraucher hielten sich beim PC-Kauf weiter zurück und investierten stattdessen lieber in Tablet-PCs, Smartphones oder Spielekonsolen, sagte Gartner-Analystin Mareike Escherich. Grund dafür seien neben weiterhin knappen Kassen auch fehlende neue Technologie-Entwicklungen. Die Verbraucher warteten derzeit lieber ab.

Rückgang um 4,4 Prozent

Die Nachfrage der Verbraucher treibt in der Regel vor allem das Geschäft im vierten Quartal eines Jahres deutlich voran. Doch auch in Westeuropa habe sich das Konsumenten-Geschäft in dem Zeitraum weiterhin in einer Abwärtsspirale befunden, sagte Escherich. Mit 19,4 Millionen verkauften Einheiten verzeichnete die Branche einen Rückgang um 4,4 Prozent.

Selbst das traditionell starke Geschäft mit mobilen Rechnern stagniere derzeit und beeinflusse das Wachstum im gesamten Markt, sagte Escherich. In den vergangenen Quartalen hatte die große Nachfrage nach Laptops und Netbooks für Wachstum in der Branche gesorgt. Im vierten Quartal ging der Absatz mobiler Rechner dagegen europaweit um 2 Prozent zurück, in Deutschland um 1,6 Prozent. Desktop-PCs rutschten sogar um 13,3 Prozent ab und kommen hierzulande nun auf einen Marktanteil von 33 Prozent.

HP bleibt in Europa Marktführer

Übers ganze Jahr stieg der PC-Absatz in Deutschland allerdings leicht mit 13,3 Millionen abgesetzten Einheiten um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Marktführer in Deutschland ist weiterhin Acer mit einem Marktanteil von zuletzt 20,2 Prozent. HP brachte es trotz leichten Zuwachses nur auf 12,6 Prozent Marktanteil und rangiert damit auf dem zweiten Platz, dicht gefolgt von Asus (12,5 Prozent) und Dell (8,2 Prozent Marktanteil).

In Westeuropa hält HP mit einem Marktanteil von 22,1 Prozent weiter die Spitzenposition, gefolgt von Acer mit 20,8 Prozent. Deutlich weiter hinten rangiert Dell mit 9,8 Prozent Marktanteil gefolgt von Asus (9,5 Prozent) und Apple mit 6,2 Prozent Marktanteil. In Deutschland weist Gartner den Marktanteil von Apple nicht separat aus, da das Unternehmen nicht auf den ersten fünf Plätzen rangiert.

