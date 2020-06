PC-Verkäufe steigen in Zentral- und Osteuropa

Betrachtet man die Zahl der PC-Verkäufe in Europa, dem Nahen Osten und Afrika pauschal, so lässt sich ein Anstieg der Verkäufe um 11 Prozent ausmachen. Ernüchternd ist jedoch der Blick auf die Verkaufszahlen einzelner Länder. Diese stiegen lediglich in Zentral- und Osteuropa sowie dem Nahen Osten und Afrika um fast 30 Prozent. In Westeuropa stagnieren die PC-Verkäufe hingegen. Zu diesem Ergebnis kommt das Marktforschungsinstitut IDC. Besonders schwer betroffen sind die Verkäufe von Netbook, die gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 25 Prozent zurückgegangen sind. Die Verkäufe von Stand- und mobilen PCs konnte laut der IDC-Analystin Eszter Morvay nur durch "aggressive Preise" hoch gehalten werden. Mit dem Ende dieser Verkaufspolitik gehen nun auch die Verkaufszahlen zurück.

Zukunftsmarkt Tablets

Der Absatz von mobilen Endgeräten könnte durch den Verkauf von Tablets wiederbelebt werden. In diesem Segment werden vor allem für das Weihnachtsgeschäft höhere Absatzraten erwartet. Sollten sich Tablets demnächst tatsächlich zu einem Verkaufsschlager entwickeln, so befürchtet Analysten einen weiteren Rückgang der Netbook-Verkaufszahlen.

(futurezone)