Peinlicher TV-Spot: Galaxy Gear User bezirzt Snowboarderin

Darin buhlen zwei Männer um eine blonde Snowboarderin. Schon im Sessellift wird der Dame die Smartwatch unter die Nase gehalten mit dem Anmachspruch: „Willst du was cooles sehen? Hier, gib mir deine Nummer. Sag sie einfach.“ Das geht dann noch zweieinhalb Minuten weiter so, in denen Fotos gemacht, Wein ausgewählt und romantische Musik abgespielt werden.

Ob Samsung mit den Werbespot selbstironisch sein will, ist nicht klar. Die YouTube-Gemeinde dürfte die Galaxy Gear Werbung jedenfalls nicht lustig finden: Der Clip hat vier Mal mehr negative als positive Bewertungen. In den Kommentaren sind Meldungen zu lesen wie: „Eine der schlechtesten Werbungen“ und „Ich hasse Apple und nach diesem Spot will ich ein iPhone haben.“