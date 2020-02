Pentagon kauft Drohnen, die anderen Drohnen mit Netzen fangen

Das Pentagon will ein neues Drohnenabwehr-System kaufen. Dazu wurde ein millionenschwerer Vertrag mit Fortem Technologies abgeschlossen, berichtet Defense One. Die Idee: Drohnen jagen Drohnen.

Das Pentagon hat bereits der US Air Force die Erlaubnis gegeben Drohnen abzuschießen, die zu nahe an Luftbasen fliegen und so Flugzeuge gefährden. Im zivilen Luftraum oder gar in Städten wäre dies aber noch problematischer, als es ohnehin schon ist: Abstürzende Drohen können Menschen verletzen oder Sachschaden anrichten.