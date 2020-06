Philips: Monitor soll Haltung korrigieren

Doch nicht nur die Haltung wird so gemessen. Auch die Dauer des Aufenthalts vor dem Monitor wird erfasst, sodass der Ergosensor regelmäßig zu einer Pause rät. Sollte der Nutzer einmal längere Zeit nicht vor dem Bildschirm zu finden sein, so dimmt der Ergosensor die Helligkeit automatisch. Die so ermittelten Daten verlassen allerdings das Gerät nicht und sollen lediglich zu einer "gesunden und produktiven Arbeitsumgebung im Büro beitragen."

Klassischer Monitor

Die restlichen technischen Daten des 24-Zoll-Displays sind für einen Monitor in dieser Preisklasse durchaus angemessen. Die maximale Auflösung des LED-Displays beträgt 1920 x 1080 (Full HD) und hat eine Helligkeit von 250 cd/m2, das einen Betrachtungswinkel von 170/160 (horizontal/vertikal) bietet. Der dynamische Kontrast beträgt 20.000.000:1. Das Display kann per VGA, DVI sowie Displayport betrieben werden und verfügt über einen 4-Port-USB 2.0-Hub. Der Philips Ergosensor Monitor 241P4LRY soll ab Anfang April 2012 für rund 340 Euro verfügbar sein.