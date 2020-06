Philips TV stellt neues Produktportfolio vor

Zukunftshoffnung Smart TV

Neben LED sollen auch die Bereiche Smart TV, 3D und Ambilight für zusätzliche Kaufanreize sorgen. Das 2009 eingeführte Smart TV, eine Online-Benutzeroberfläche für Fernseher, wird künftig bereits ab der 3500er Serie angeboten und soll mit einem großen App-Angebot der Konkurrenz von Google ( Google TV) und Apple ( Apple TV) Paroli bieten. So werden neben Apps für die Online-Videotheken zahlreicher Fernsehsender wie ARD oder ZDF künftig auch Video On Demand-Plattformen wie maxdome ihr Angebot auf die Smart TV-Plattform ausbauen. Philips arbeitet hier bereits mit den Mitbewerbern Loewe, LG und Sharp zusammen, im Laufe des Jahres sollen noch weitere Unternehmen in die Smart TV-Allianz miteinsteigen.

Das Smart TV-Angebot wird künftig in drei Kategorien eingeteilt: die Basis-Version, Plus und Premium. Die Basis-Version gibt es nur in der 3500er-Serie und bietet neben YouTube nur die Pause-Funktion sowie den DLNA-Media Browser. Ab Smart TV Plus (4000 bis 5500er Serie) sind nahezu alle wichtigen Funktionen integriert: Internet-Browser, Apps, Tastatur- und Mausunterstützung sowie USB-Aufnahme. Lediglich ein Feature fehlt: die Skype-Integration. Diese ist den Modellen ab der 6000er Serie vorbehalten, bei denen eine eigens von Philips entwickelte USB-Kamera nachgerüstet werden kann und die Video- und Sprachtelefonie vom Fernseher aus erlaubt. Alle anderen Geräte können mit einem Philips-Gerät, das über das "Plugged into Skype"-Logo verfügt, notfalls auch mit der Skype-Kamera nachgerüstet werden.