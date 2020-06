PlayStation 4 hängt die Konkurrenz ab

Sony setzt sich mit seiner Playstation 4 von der Konkurrenz ab. Der japanische Elektronikkonzern verkaufte bis Anfang Februar bereits 5,3 Millionen der im November auf den Markt gekommenen Spielekonsole, wie Sony am Dienstag mitteilte. Damit erreichte das Unternehmen sein Ziel von fünf Millionen verkauften Konsolen schon sieben Wochen vor Ablauf des Geschäftsjahres Ende März und noch vor dem Verkaufsstart auf dem Heimatmarkt in der kommenden Woche.

US-Rivale Microsoft, dessen Xbox One ebenfalls im November auf den Markt kam, hatte bis Ende Dezember mehr als drei Millionen Konkurrenz-Geräte verkauft. Dagegen hatte Nintendo bereits im Januar eingeräumt, dass die mangelnde Begeisterung für die Spielekonsolen Wii U und 3DS den Japanern wohl das dritte Jahr in Folge rote Zahlen einbrocken werde. Hersteller von Spielekonsolen leiden zunehmend unter der Konkurrenz durch Spiele für Smartphones und Tablets. Sony setzt jedoch viel Hoffnung in seine Spielekonsole und konzentriert sich neben der Playstation auch auf Kameras, Smartphones und Tablet-Computer. Aus dem verlustreichen Computergeschäft steigt der japanische Traditionskonzern aus.