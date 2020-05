PlayStation 4 startet in Europa

Vor zwei Wochen war die Playstation 4 (futurezone Test) in den USA herausgekommen. Binnen 24 Stunden hatte Sony nach eigenen Angaben eine Million Geräte verkauft. Microsoft vertreibt seine Xbox One seit einer Woche in insgesamt 13 Ländern, darunter auch Österreich. Auch der Softwarekonzern setzte in der gleichen Zeit eine Million Xbox One (futurezone Test) ab. Die Branche erhofft sich von den neuen Konsolen eine kräftige Belebung des Geschäfts.

Technisch gesehen stehen sich beide Konsolen in nicht viel nach. Die Xbox One ist mit der Bewegungssteuerung Kinect und entsprechenden integrierten Kameras ausgestattet, kostet aber auch mit 500 Euro rund 100 Euro mehr als die Playstation 4. Die Auswahl der gleich zum Start verfügbaren Spieletitel ist noch recht übersichtlich, zudem haben etwa „Knack“ für die Playstation 4 oder „Ryse: Son of Rome“ zunächst nur mittelprächtige Kritiken geerntet. Ein Wermutstropfen: Da beide Konsolen eine neue Chip-Architektur nutzen, lassen sich Games der Vorgänger nicht auf den neuen Geräten spielen.