Preis durchgesickert: Nexus 6 soll 569 Euro kosten

Googles Nexus-Modelle waren stets für günstige Preise bekannt und entwickelten sich so auch oftmals zu Verkaufsrennern. Doch mit den neuen Modellen könnte sich das ändern. Caschys Blog hat Bilder veröffentlicht, die interne Preislisten von Media Markt und Saturn in Deutschland zeigen sollen. Demnach soll das Nexus 9 ab 399 Euro erhältlich sein, das Nexus 6 sogar erst ab 569 Euro. Das wäre deutlich mehr im Vergleich zu Nexus 5 und 7. Das Nexus 5 war zum Start in der 16 GB-Variante ab 399 Euro verfügbar, das Nexus 7 kostete lediglich 230 Euro.