Prime Day 2025: Diese Angebote sollten Apple-User nicht verpassen

Die Apple AirPods Pro 2 gehören zu den besten Noise-Cancelling-Kopfhörern am Markt. Aber auch sonst bestechen die modischen In-Ears mit einer Vielzahl an praktischen Features: Man kann dort etwa den 3D-Audio-Sound individuell ans eigene Gehör anpassen. Der Akku hält bis zu 6 Stunden. Inklusive dem Akku im Ladecase kann man damit sogar 30 Stunden lang Musik und Podcasts hören oder telefonieren.

Apple AirTags

Bluetooth-Tracker wie der Apple AirTag sind für alle Chaoten, die gelegentlich Dinge verlegen, ein sehr nützliches Tool. Man kann die Tracker in fast allen Gegenständen unterbringen, die man nicht verlieren möchte – versteckt im Fahrradsattel, als Anhänger am Schlüsselbund oder am Koffer auf Reisen. Über Apples riesiges „Wo ist?“-Netzwerk lässt sich damit jederzeit der genaue Standort einer Sache nachvollziehen. Die Batterie eines AirTags hält ein Jahr lang, und man kann sie danach selbst austauschen.

Die Tags kann man einzeln oder im Multipack kaufen. Im Apple Store kostet ein Tracker 39 Euro, ein 4er-Pack 129 Euro. Bei Amazon Prime kostet der beliebte Apple AirTag jetzt einzeln 29,15 Euro, und eine Viererpackung kommt auf 85,26 Euro. Auch der dazu passende Schlüsselanhänger von Apple ist derzeit um 15 Prozent billiger.