Programm für PRINT3Dfuture komplett

Das Programm für PRINT3Dfuture, Österreichs erste 3D-Druck-Konferenz, ist beinahe komplett. International bekannte Persönlichkeiten wie Adrian Bowyer, der Vater des 3D-Drucks für Heimanwender, Kjeld van Bommel, der Erfinder des Nudel-Druckers, Cathy Lewis, die Marketing-Chefin von 3D-Systems und Jennifer Lawton, die Präsidentin des bekannten US-Druckerherstellers Makerbot sind nur einige der Vortragenden, die ihr Kommen bereits zugesagt haben.

Viele Weitere internationale Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Wissenschaft und Kunst werden ebenfalls Vorträge bei der Veranstaltung, die am 27. März im Odeon-Theater in Wien stattfindet, halten. Die bunte Mischung aus verschiedenen Fachleuten, die in ihren jeweiligen Gebieten mit 3D-Druckern arbeiten, soll den Besuchern der Konferenz einen Überblick über den derzeitigen Entwicklungsstand der 3D-Druck-Technoloigie geben, sowohl im kommerziellen als auch im privaten Bereich. Von gedruckten Herzklappen für Kleinkinder bis zu Rennautos, die auf ein menschliches Haar passen, werden auch brandaktuelle Errungenschaften direkt aus den Labors führender Wissenschaftler vorgestellt.