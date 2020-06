Programmieren für den Überwachungsroboter Mother

Mother wurde vor einem Jahr auf der Consumer Electronics Show (CES) 2014 vorgestellt. Es ist ein Überwachungsterminal, das man zu Hause an die Steckdose steckt und ins WLAN einloggt. Hat man das gemacht, müssen die einzelnen Cookies angeschlossen werden, das sind kleine Sensoren. Mother soll, so die Vorstellung der Entwickler, auf das Wohl der Familienmitglieder schauen. Was Mother weiß, kann man immer über eine App, bzw. diverse Apps abrufen.