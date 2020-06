Project-Ara: Google zeigt Prototypen Spiral 2

Im Jahr 2015 soll ein Pilotprojekt in Puerto Rico starten, mit dem ausgetestet werden soll, wie Interessenten mit der Auswahl umgehen, damit das modulare Baukasten-Smartphone in einem realistischen Preisbereich bleibt. Laut den Project Ara-Verantwortlichen könne so etwas nur auf einem „echten Markt“ in Erfahrung gebracht werden.

Puerto Rico wurde deshalb ausgewählt, weil es sich dabei um einen „sehr mobilen Ort“ handelt, an dem mehr als 75 Prozent der Smartphone-Nutzer das Mobilgerät dafür nutzen, um aufs Internet zuzugreifen. Wann genau Project Ara auf anderen Märkten startet, wollte der Projektleiter nicht bekannt geben. Möglich sei aber, dass es „sehr schnell“ gehe, weil es schnell voranschreite.

Google hat zudem wie berichtet die Spezifikationen für Project Ara festgelegt. Neue Entwicklertools stellen Standards für das modulare Smartphone auf.