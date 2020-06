Baukasten-Smartphone aus Finnland kommt 2015

Anders als bei Project Ara soll dabei nicht jede Komponente ausgetauscht werden können. Stattdessen wird das Puzzlephone in drei Bereiche unterteilt. Das Hirn, bestehend aus Prozessor und Kamera-Modul, das Herz (Akku) und das Rückgrat, das sich aus Rahmen, LCD-Bildschirm und Lautsprecher zusammensetzt. Herz und Hirn sollen einfach per Schiebevorrichtung ausgetauscht werden können. Ziel des Projektes sei es, ein Smartphone zu bauen, das zehn Jahre, anstatt der derzeit üblichen zwei bis drei Jahre hält, so die Initiatoren.