RadioRec: Sendungen am iPhone aufnehmen

Gelungenes User-Interface

In einem Kurztest der futurezone sticht die RadioApp Austria vor allem durch das auf Funktionalität ausgelegte Design heraus. Es gibt keinen Knopf zu viel und die App ist in der Regel selbsterklärend und gut verständlich aufgebaut. "Unser Motto dabei war, dass wir uns auf das Wesentliche beschränken", erklärt Stadler. Es gibt mit "Sender" und "Aufnahmen" unten zwei klar definierte Bereiche. Unter "Sender" werden die elf Stationen angeführt. Diese kann man individuell verschieben und unter dem Menüpunkt "Bearbeiten" seine Lieblingssender nach oben reihen.

Wählt man eine Station aus, erscheint eine Art designter Lautsprecher, ein großer Knopf zum Abspielen des Programms sowie ein Aufnahmeknopf. Dieser fällt allerdings im Verhältnis relativ klein aus. Dafür sieht man gleich daneben die Zeitangabe, wie lange die Aufnahme bereits läuft. Wie überall, leuchtet der Aufnahmeknopf rot, wenn die Aufnahme läuft. Wenn dagegen nur der Sendung gelauscht wird, erscheint der entsprechende Knopf in blau.

Unter "Aufnahmen" werden die Sendungen, die man aufgenommen hat, der Reihe nach angezeigt. An oberster Stelle findet sich die erste Aufnahme, die mit dem Datum, der Uhrzeit und dem Titel der Radiostation versehen ist. Unter dem Button "Bearbeiten" lassen sich die Sendungen mit einem Zwei-Click-System ganz einfach löschen. Die Sendungen werden dabei als .mp3-Datei gespeichert. Im futurezone-Test wurde zu allen elf Sendern sowohl via WLAN als auch via 3G eine rasche Verbindung hergestellt.

Läuft auch im Hintergrund

Die App inklusive Aufnahme funktioniert auch dann einwandfrei, wenn man weitere Apps oder den Browser geöffnet hat. Im Prinzip lassen sich die Radiosendungen unbegrenzt aufnehmen und auch am PC oder Mac bearbeiten. In einem Update möchte Stadler die App um eine Facebook-Integration erweitern, sodass die Sender, die man gerade hört, mit Freunden geteilt werden können. In Folge ist eine RadioRec-App für Deutschland geplant, die noch im Oktober erscheinen soll. "Mit Sicherheit wird es auch eine Android-Version geben, die steckt jedoch noch in den Kinderschuhen", so Stadler.