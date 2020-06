Roboter-Drucker für unterwegs startet auf Kickstarter

Ein israelisches Start-up will den Drucker auf Handflächen-Größe schrumpfen und so auch das Drucken mobil machen. Der „Mini Mobile Robotic Printer“ ist mit einer Tintenstrahl-Düse ausgestattet und fährt wie ein Roboter das Papier ab und bedruckt jeden Bereich einzeln. Mit zehn Zentimetern Höhe sowie einem Durchmesser von 11,5 Zentimetern ist er kompakt, das Gewicht soll mit Tintenpatrone bei 300 Gramm liegen. Druckaufträge werden per Bluetooth geschickt, der Akku des Druckers kann per microUSB geladen werden.