Rotes Nexus 5 in Österreich erhältlich

Rechtzeitig zum Valentinstag brachte Google sein Nexus 5 in den USA und großen europäischen Ländern in Rot auf den Markt. Ab Ende Februar ist das rote Smartphone auch in Österreich im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Das Nexus 5 wurde im vergangenen Oktober vorgestellt. Es verfügt über einen Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor und einen 5-Zoll-Full-HD-Bildschirm und läuft mit Android 4.4 (Kitkat).