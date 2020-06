Ruf nach Innovationen von Apple wird immer lauter

Nachdem auf der WWDC 2013 mit der Ankündigung des futuristischen Mac Pro auch Akzente bei Hardware gesetzt wurden, türmen sich in diesem Jahr erneut Spekulationen über mögliche neue Geräte auf: Könnte Apple schließlich soweit sein, die iWatch, seine angeblich seit Jahren entwickelte Computeruhr, zu präsentieren? Und was ist mit den hartnäckigen Gerüchten über neue größere iPhones - sollten die App-Entwickler nicht jetzt schon über die veränderte Display-Auflösung vorgewarnt werden? Oder zeigt Cook eine weiterentwickelte Version der Fernsehbox Apple TV?

Cook versprach bisher stets, dass "unglaubliche Produkte" im Anmarsch seien. Zuletzt gab es im vergangenen Jahr ein iPhone mit Fingerabdruck-Sensor, ein extrem schlankes iPad und den innovativen Hochleistungsrechner Mac Pro. Doch in die Kategorie bahnbrechender Neuerungen wie das iPhone oder das erste iPad 2010 fallen diese Geräte nicht. Man kann darüber diskutieren, inwieweit ein Unternehmen, das auf einem Geldberg von 150 Milliarden Dollar sitzt und pro Jahr um die 40 Milliarden Dollar Gewinn macht, überhaupt unter Druck stehen kann. Aber Apple-Fans, Investoren, Blogger und traditionelle Medien sehnen sich nach einem echten "One More Thing". Sie wollen einen Vorstoß von Apple in eine neue Kategorie wie Computeruhren, Fernseher - was auch immer - sehen.