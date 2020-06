Safari bekommt Do-not-Track-Funktion

Nach Internet Explorer und Firefox soll nun auch Apples Browser Safari die Privatsphäre im Web besser schützen. Laut dem Wall Street Journal enthält die Vorabversion des Mac-Betriebssystems OS X Lion eine entsprechende Funktion. Damit sollen Tracking-Cookies, die das Surfverhalten des Nutzers speichern, zur Auswertung online an Werbefirmen weitergeben und so personalisierte Werbung ermöglichen, blockiert werden. Lion soll diesen Sommer verfügbar sein.

Die „Do-not-Track“-Funktion basiert auf einer Technik, die bei Webseiten, die Tracking-Cookies verteilen, anfragt dies zu unterlassen. Damit das funktioniert, müssen die Online-Werbe-Netzwerke die Funktion unterstützen – was bisher kaum der Fall ist. Die US-Handelsbehörde zeigte im Dezember vergangenen Jahres Bestrebungen, die Do-not-Track-Unterstützung gesetzlich vorzuschreiben. Das Thema wurde auch vom US-Kongress aufgegriffen. Die Senatoren Kerry und McCain legten einen Privatsphäre-Gesetzesentwurf vor, der allerdings eine deutlich gekennzeichnete Möglichkeit zur Deaktivierung (opt-out) des Trackings bevorzugt, anstatt einer Software-Lösung, die das Tracking erst gar nicht zulässt.

Eine andere Möglichkeit das Tracking zu verhindern sind Sperrlisten, die die Installation des Cookies verhindern. Dies ist etwa in Microsofts Internet Explorer 9 möglich. Für Googles Browser Chrome kann das Addon „Keep My Opt-Outs“ heruntergeladen werden, das Nutzern erlaubt sich vom Tracking von verschiedenen Werbe-Netzwerken abzumelden. Opera bietet derzeit noch keine Do-not-Track oder ähnliche Lösungen an.