Samsung bringt Galaxy S6 Edge in Iron Man-Version

Samsung will in Kürze eine Iron Man-Version seines Smartphones Galaxy S6 Edge auf den Markt bringen. Am Freitag kündigte der Konzern das über seinen offziellen Twitteraccount an. Der Tweet wurde zwar inzwischen offenbar gelöscht, doch die Pläne für eine limitierte Sondervariante des Geräts wurden seitens Samsung gegenüber US-Medien bestätigt.

Laut Samsung soll es in den kommenden Wochen mehr Informationen dazu geben. Erscheinen soll die Iron Man-Version in “ausgewählten Märkten”, welche das sind, ist derzeit noch unklar. Auch ein konkretes Datum für den Verkaufsstart ist noch ausständig.

Samsung hat bereits in der Vergangenheit mit Marvel zusammengearbeitet und beispielsweise Smartphone-Hüllen mit Avengers-Thema herausgebracht. Ob es nun neben Iron Man auch noch andere Comic-Versionen des Galaxy S6 Edge geben wird, ist offen.