Samsung bringt Galaxy Tab für Schüler heraus

Samsung setzt jetzt auch vermehrt auf den Bildungsbereich und hat dazu mit dem Galaxy Tab 4 Education sein erstes Tablet, das speziell für den Schulbereich zugeschnitten ist, auf den Markt gebracht. Die technischen Spezifikationen sind dabei ähnlich wie bei der normalen Version des Galaxy Tab 4 10.1. Der Unterschied: Es steckt in einem etwas robusteren Gehäuse aus Gorilla-Glas und in einer Gummi-Hülle, so dass es auch Stürze überlebt und es hat einen integrierten Support für die neue Google-Plattform „ Google Play for Education“.