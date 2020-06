Samsung bringt Systemkameras mit WiFi

Samsung SMART NX20

Das Modell erinnert in der Handhabung schon eher an eine DLSR und hat als einziges neues Modell einen elektronischen Sucher integriert. Zusätzlich ist noch ein 3-Zoll-AMOLED-Display verbaut. Der 20-Megapixel-Sensor macht Videos in Full-HD. Die Lichtempfindlichkeit lässt sich auf maximal ISO 12.800 schrauben.

Mit Aufsteckblitz und 18-55-Millimeter-Objektiv soll die NX20 im Mai für 1100 Euro in den Handel kommen.