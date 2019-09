Samsung Galaxy Fold wieder nach einem Tag kaputt

Ironischerweise zählte der Techcrunch-Redakteur zu den Testern im April, bei denen das Gerät tadellos über mehrere Tage funktionierte. Mittlerweile legt Samsung eine Liste an Warnungen bei, dass man bei der Benutzung des Geräts sehr vorsichtig sein soll. Fairerweise hält Heater auch fest, dass es wie bei jedem elektronischem Gerät einfach nur Zufall sein könne, dass der Fehler aufgetreten sei.

Samsung prüft das Gerät

Angesichts der unrühmlichen Vorgeschichte wolle er den Umstand aber thematisieren, bevor das Fold am Freitag in den USA in den Handel komme. Samsung hat das Gerät zu einer genauen Inspektion wieder eingesammelt. Sobald Geräte an Privatkunden ausgeliefert werden, wird sich zeigen, ob es sich dabei um eine weitere umfassende Hardware-Schwachstelle handelt.