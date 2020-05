Samsung Galaxy Gear ab sofort auch mit S4 und S3 nutzbar

Samsung hatte seine Smartwatch in Kombination mit dem Galaxy Note 3 auf der IFA in Berlin präsentiert. Die Uhr nimmt über Bluetooth Kontakt zum Handy auf und zeigt neben der Uhrzeit oder dem Wetter zum Beispiel auch eingehende Nachrichten an. Auch telefonieren kann der Nutzer mit der Uhr am Handgelenk, ohne das Smartphone aus der Tasche ziehen zu müssen.

Mit der Galaxy Gear hat Samsung einen noch neuen Markt betreten, den Marktforscher als wachstumsträchtig einschätzen. Mehrere Online-Händler verkaufen das Gerät bereits für rund 300 Euro. Einige Mobilfunker wollen die Uhr auch im Bundle mit dem Galaxy Note 3 anbieten.