Samsung Galaxy S10 im Kurztest

Kameras

Das Durchschalten der drei Kameras in der App funktioniert angenehm schnell. Die Qualität der Fotos ließ sich beim Hands-on nicht beurteilen, da das Licht in der Location schlecht war – sowohl zum Machen von Fotos als auch zum Anschauen der Bilder. Diesen Verhältnissen ist es womöglich auch geschuldet, das „Shot Suggestion“, eine Funktion in der Kamera-App, die beim Finden des besten Bildausschnitts helfen soll, oft nicht angesprungen ist, obwohl die Funktion aktiviert war.

Der neue Super-Bildstabilisator für die Videoaufnahmen kann in der App durch ein Tippen auf das entsprechende Icon aktiviert werden. Ist er aktiv, wird softwareseitig der Bildausschnitt beschränkt, um Wackeln zu vermeiden. Das funktioniert zwar, allerdings entspricht der eingeschränkte Bildausschnitt keinem der drei Kamera-Winkel des S10 und S10+. Ist dieser Bildstabilisator aktiv, kann keiner der drei normalen Kamera-Winkel gewählt werden.