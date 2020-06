Samsung Galaxy S5 zum "Smartphone des Jahres" gewählt

Aus zehn Smartphones konnten die futurezone-Leser für ihr Lieblingsgerät abstimmen. Dass mit dem Open C von ZTE, das unter Firefox OS läuft, mit dem Nokia Lumia 930, das auf Windows Phone 8.1 setzt und dem Android-Phone Galaxy S5 von Samsung drei verschiedene Betriebssysteme unter den Top drei gewählt wurden, war dann doch etwas überraschend.

Am Ende fiel die Entscheidung der Experten-Jury in der „Kategorie Smartphone powered by T-Mobile“ auf Samsungs Spitzenmodell Galaxy S5. „Unsere Kunden und auch ich sind begeistert vom Samsung Galaxy S5. Es gehört zu unseren bestverkauften Smartphones und bietet einzigartige Funktionen für Privat- und Business-Kunden“ lobt Thomas Kicker, T-Mobile Austria Geschäftsführer im Geschäfts- und Privatkundenbereich das Samsung-Modell. „Für mich persönlich hat sich der Ultra-Energiesparmodus als sehr nützlich herausgestellt.“