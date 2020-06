Samsung Galaxy S6: Video verrät Metallgehäuse

In dem am Samstag veröffentlichten, 45-sekündigen Clip wird das Galaxy S6 zwar nur ganz kurz verschwommen gezeigt, Bild-Ausschnitte und Erläuterungen geben aber gute Hinweise, wohin die Reise geht. So beginnt die Erzählerstimme das Video mit der Aussage "Metals will flow" - ein klares Zeichen, dass Samsung beim S6 dieses Mal anstatt auf Plastik auf ein Metallgehäuse setzen wird. "Borders will disappear" deutet auf das ebenfalls bereits bestätigte geschwungene Display hin, das wie beim Note Edge (zum futurezone-Test) um die Ecke gehen sollen.