Samsung Generalprobe - jetzt 30 Tage kostenlos testen!

Starte deine persönliche Generalprobe und spiel dich mit dem Samsung Galaxy S6 edge oder Samsung Galaxy S6 edge+ ein. An Funktionen ist alles an Board, was man sich wünschen kann. Doch was bedeutet das für dich? Wie fühlen sich die Flaggschiff-Modelle an und wie können sie deinen Alltag bereichern? Finde es jetzt heraus.

Bewirb dich um eine Teilnahme an der Samsung Generalprobe und wir leihen dir mit etwas Glück für 30 Tage ein Samsung Galaxy S6 edge oder Galaxy S6 edge+. Unverbindlich und kostenlos. Du musst nur das Gerät nach Ablauf der Leihfrist an uns zurückschicken. Und wenn es dir gefällt, kannst du als Teilnehmer an der Samsung Generalprobe das Smartphone brandneu und zum Vorzugspreis erwerben.

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen findest du unter generalprobe.samsung.at