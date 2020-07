Samsung kündigt verbessertes Galaxy S5 in Südkorea an

Doch die neue S5-Variante wurde auch in anderen Aspekten verbessert. Der Bildschirm löst nun mit QHD (2560 mal 1440 Bildpunkte) auf und hebt die Pixeldichte somit auf eindrucksvolle 576 ppi. Zudem kommt nun statt des Qualcomm Snapdragon 801 der flottere Snapdragon 805-SoC zum Einsatz. Samsung hat das Smartphone vorerst nur in Südkorea angekündigt. Es ist unklar, ob es auch in Europa auf den Markt kommen wird.