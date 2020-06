Samsung stellt biometrischen Smart-TV vor

Künftig benötigt man auch keine Fernbedienung mehr. Mit Smart Interaction hat der koreanische Hersteller eine ziemlich innovative Interaktion mit dem Flat-TV entwickelt. Die neue Generation der Smart-TVs interagiert mit seinen Benutzern per Sprach-, Gesichtserkennung und kann per Handgesten gesteuert werden. Die Flat-TVs haben eine Kamera integriert, die nicht nur für Videokonferenzen genutzt werden kann, sondern auch als eine Art „Zutrittskontrolle“ fungiert. Die Kamera erkennt, wer vor dem Bildschirm sitzt und öffnet die jeweiligen Menüpunkte bzw. Einstellungen. Ein Kind bekommt die Kinder-Apps zu Gesicht, der Erwachsene die gesamte Funktionspalette. Die Gesichtserkennung hat Samsung bereits beim Galaxy Nexus integriert, die anstelle eines PINs das Handy entsperrt. Per Sprachsteuerung kann man sich durchs Programm zum gewünschten Kanal navigieren. Per Hand- und Fingergesten lässt sich die Lautstärke regeln und durch Seiten wie etwa Inhaltsangaben von Filmen oder im TV-Programm blättern.

Neu ist auch die Funktion „AllShare Play“. AllShare ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen elektronischen Geräten (TV, Tab, PC, Mobile) innerhalb eines Haushaltes. Mit AllShare Play werden nun alle räumlichen Barrieren aufgehoben. Und für jene, die sich davor scheuen, ein neues Gerät zu kaufen, weil es in kürzester Zeit überholt ist, bietet Samsung für die neue Flat-TV-Generation eine Smart-Evolution an. Samsungs Smart TVs können regelmäßig auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, hierfür muss lediglich ein Visitenkarten großes „Evolution Kit“ in einen Slot an der Rückseite des TVs gesteckt werden.