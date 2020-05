Samsung stellt flotte Systemkamera NX1 Smart vor

Das Gehäuse besteht aus einer Magnesium-Legierung und orientiert sich optisch an DSLRs. Ohne Objektiv und Akku wiegt es 550 Gramm und ist staub- und spritzwassergeschützt. An der Oberseite befindet sich ein LC-Display, das die aktiven Einstellungen anzeigt. Zudem ist auf der Rückseite ein schwenkbarer Super AMOLED-Touchscreen mit drei Zoll Bildschirmdiagonale verbaut. Der verbaute elektronische Sucher zeigt Bilder mit einer Auflösung von 2,36 Millionen Bildpunkten an.