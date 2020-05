Samsung verkaufte mehr Smartphones als Apple

Der südkoreanische Konzern habe in den ersten drei Monaten des Jahres 81,12 Millionen Smartphones verkauft, schrieb die Beratungsfirma Gartner in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Apple verkaufte demnach im ersten Quartal 60,17 Millionen iPhones.



Der kalifornische Technologieriese hatte im letzten Quartal 2014 erstmals seinen südkoreanischen Rivalen übertrumpft und 74,8 Millionen iPhones verkauft. Samsung verkaufte in diesem Zeitraum nur 73 Millionen Smartphones.

Auch wenn Samsung im ersten Quartal 2015 nun die Spitzenposition zurückeroberte, verlor der Konzern gegenüber dem Vorjahreszeitraum an Boden.