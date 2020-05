Samsungs Galaxy Gear Smartwatch mit hohen Rückgaberaten

Das unausgegorene Konzept dürfte auch Konsumenten stören. Wie aus einem internen Memo der US-Handelskette Best Buy hervorgeht, leidet die Galaxy Gear unter einer hohen Rückgaberate, wie Geek.com berichtet. Über 30 Prozent jener Konsumenten, die sich für die Smartwatch entscheiden, geben sie wieder zurück. Best Buy will nun erheben, womit die Kunden unzufrieden sind.