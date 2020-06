Sat-Anbieter will mit Streaming Netflix die Stirn bieten

Die österreichische Sat-Plattform HD Austria, über die zahlreiche deutsche Privat- und Nischensender ihr Angebot in HD anbieten, will zu Weihnachten Netflix mit einem Kombi-Angebot kontern. Zusätzlich zum Abo verschenkt HD Austria eine dreimonatige Premium-Mitgliedschaft für Laola1.tv sowie einen kostenlosen Film auf Flimmit, an dem kürzlich die ORF-Tochter ORS eine Beteiligung erworben hat. Bestandskunden erhalten zudem kurz vor Weihnachten einen Gutschein für den deutschen Streaming-Anbieter Maxdome, mit dem sie einen Film kostenlos abrufen dürfen.