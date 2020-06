Schwere Sicherheitslücke in UPC-Routern

User sind schutzlos ausgeliefert

Sicherheitsexperte Sebastian Schrittwieser von der Sicherheitsfirma sba-research, die UPC auf die Schwachstelle hingewiesen haben, erklärt der futurezone, dass der Angreifer daraufhin alle Funktionen des Gerätes verwenden und ändern kann. „Besonders problematisch ist, dass man mit diesen Daten nicht nur in das versteckte WLAN eindringen, sondern auch die Konfiguration ändern kann.“ Dies ist wiederum durch eine weitere Schwachstelle möglich: „Bei älteren Firmware-Versionen auf den Geräten kann der Nutzer das Passwort zum Konfigurationsmenü nicht ändern“. Der Kunde ist dem Angreifer somit schutzlos ausgeliefert.

Problem ist UPC längst bekannt

Das Problem ist laut Schrittwieser zuerst in den Niederlanden aufgetreten, wo UPC die gleichen Geräte einsetzt. Besonders bemerkenswert ist, dass das Problem bereits seit mehr als zwei Jahren bekannt ist. „Damals hat UPC ein Update versprochen, über das die Lücke beseitigt werden sollte“. Laut Schrittwieser ist bis heute keine entsprechende Aktualisierung erschienen.

"Die einzige Möglichkeit ist die Außerbetriebnahme des Gerätes"

Der Experte geht davon aus, dass alle Kunden betroffen sind, die derzeit in Österreich das Gerät im Einsatz haben. Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit, mit der sich User vor der Schwachstelle schützen können. „Das versteckte WLAN scheint nicht im Konfigurationsmenü auf und kann somit auch nicht modifiziert oder deaktiviert werden.“ Laut Schrittwieser gibt es nur eine Möglichkeit sich zu schützen: „Die einzige Möglichkeit ist, das Gerät außer Betrieb zu nehmen.“

Die Sicherheitsfirma hat bereits zwei Wochen vor dem Schritt an die Öffentlichkeit das Problem an UPC-Österreich herangetragen. „Das ist unsere Praxis, dass wir zuerst das Unternehmen informieren, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen.“ UPC reagierte anfangs nicht auf den Hinweis der Sicherheitsfirma.

UPC bestreitet Vorwürfe

Am Dienstagnachmittag veröffentlichte UPC eine Stellungnahme, wonach das Problem bereits beseitigt sei: "Die angesprochene Sicherheitslücke der von UPC Kunden verwendeten Thomson Modems wurde bereits, nachdem das Problem bei UPC in den Niederlanden erkannt wurde, mit einer aktualisierten Firmware, die auch in Österreich im Einsatz ist, beseitigt. Seither ist dieses „Guest Network“ zwar ersichtlich, aber deaktiviert. Der Kunde hat auch keine Möglichkeit dieses Netz zu aktivieren."

Weiters führt der Internet-Provider aus, dass UPC-Geräte immer mit der neuen Firmware ausgestattet seien: "Anlässlich der Anschuldigungen hat UPC intensiv die jeweiligen WLAN Modems getestet und kann bestätigen, dass die Sicherheitslücke bei den UPC Modems mit der aktualisierten Firmware nicht mehr besteht. Modems, die am Netz von UPC hängen, werden regelmäßig upgedatet, wodurch die Geräte immer am neuesten Stand sind." Außerdem hält der Konzern fest, dass rund 10.000 Stück des besagten Modems in Umlauf sind.

Experten: Sicherheitslücke ist weit verbreitet

Die Mitarbeiter von sba-research zeigten sich gegenüber der futurezone überrascht von UPCs Stellungnahme. "Unsere stichprobenartigen Tests haben ergeben, dass die Lücke noch weit verbreitet ist", so Schrittwieser. So mussten die Forscher auch nicht lange nach entsprechenden Netzen suchen: "Alleine in der Umgebung unseres Büros konnten wir auf Anhieb 20 Signale empfangen, die das Problem aufweisen."