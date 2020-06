Selbstgebastelte iPads aus Ton verkauft

Mehr als zehn iPads aus tonähnlichen Bastelmaterialen wurden in Elektronikgeschäften in Kanda verkauft, wie die CTV News berichtet. Laut einem Sprecher von Future Shop haben Kunden das iPad gekauft, das Gerät durch die selbstgebastelte Version ersetzt und dann im Geschäft zurückgegeben. Die vermeintlichen Tablet-PCs fanden anschließend wieder den Weg in die regulären Verkaufsregale und wurden an nichtsahnende Kunden weiterverkauft.

„Unsere Kunden erwarten keine derartigen Produkte aus Future Shops, darum ist es eine ernste Sache. Es macht uns traurig, dass sich Menschen durch solche Wege bereichern wollen“, erklärte der Sprecher.