simpliTV-Box Plus PVR im Leser-Test: HDTV über Antenne

Das Päckchen mit dem simpliTV-Testgerät bestand aus Empfangsbox und Zimmerantenne, beide in neutralem schwarz und schicker Hochglanz-Front. Die Box und die Zimmerantenne waren viel kleiner als erwartet. Beim Wort " Zimmerantenne" musste ich immer an das riesige Unding denken, das vor Jahrzehnten auf Großmutters Röhrenfernseher stand - dieses Image hat simpliTV mit der schlanken Antenne glücklicherweise um einiges verbessern können. Das Modul besteht aus einem dünnen, flachen Korpus, auf den wahlweise an eine Ecke oder die Rückseite eine kurze Antenne aufgeschraubt wird. Nun fehlt nur noch die Verbindung zur Box, damit ist die Antenne schon fertig aufgebaut.

Die Einstellungs- und On-Screen Menüs könnten aber insgesamt etwas schicker designed sein und wirken nicht ganz so poliert, wie man es von der Konkurrenz kennt. Sehr begeistert waren wir von der großartigen Bildqualität in HD. Das angeschlossene TV-Gerät hatte zwar keine riesige Bildschirmdiagonale, die Farben und Umrisse waren aber trotzdem glasklar und auch von weitem sehr gut erkennbar. Insgesamt waren wir in den Testwochen sehr zufrieden mit simpliTV. Die gebotenen Funktionen sind für diesen Preis nicht selbstverständlich und auch die Verarbeitung des Materials wirkte solide. Die Fernbedienung lag sehr gut in der Hand, nichts knarzte oder knirschte.