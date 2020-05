simpliTV Box Plus PVR im Vergleich mit Satelliten-TV

Kaum war die Box per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden, konnte ich bereits den Sendersuchlauf starten. Es war alles selbsterklärend, die Inbetriebnahme verlief ohne Probleme. Die Einrichtung nahm rund 15 Minuten in Anspruch, vom Auspacken der Box bis zum ersten Mal ein Fernsehsignal am Bildschirm zu sehen war.