simpliTV: T-Mobile bietet ab sofort Fernsehen an

Der österreichische Mobilfunker T-Mobile hat das digitale terrestrische Fernsehen simpliTV in sein Angebot aufgenommen. Ab sofort ist in allen T-Mobile-Shops die dafür erforderliche Empfangs-Box für 119 Euro erhältlich. Im Shop kann auch das vergünstigte Jahresabo für 100 statt 110 Euro abgeschlossen werden, das den Emfpang von bis zu 40 Sendern ermöglicht, davon neun in HD-Qualität. Bei monatlicher Abbuchung schenkt T-Mobile zudem allen Kunden die ersten zwei Monate.

Ebenfalls über die T-Mobile-Shops erhältlich ist das simpliTV-Modul, das 69 Euro kostet. Über das kann, sofern ein DVB-T2-fähiger Receiver bereits vorhanden ist, die österreichischen Sender kostenlos empfangen werden. Möchte man dann doch das volle Programmangebot, muss die Karte für 25 Euro freigeschalten und ein Abo abgeschlossen werden.