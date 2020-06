simpliTV-Webshop geht mit WM-Aktion online

simpliTV, das den Empfang von HD-Sendern über Antenne ermöglicht, kann nun auch über einen Online-Webshop bestellt werden. Der Shop überprüft bei der Bestellung, ob und wie der Empfang am Besten am angegebenen Ort möglich ist. Zum Start des Webshops wird das simpliTV-Equipment vergünstigt angeboten. Die neue simpliTV-Box Plus PVR mitsamt Zimmer-Antenne kostet bei 12 Monaten Bindung lediglich 50 statt 150 Euro. Beim Paket mit simpliTV-Modul sinkt der Preis von 70 Euro auf 20 Euro. Die Online-Händlersuche ermöglicht zudem das Suchen eines lokalen Händlers, der simpliTV-Equipment führt.