Siri-Konkurrent Cortana soll mit Windows Phone 8.1 kommen

Nachdem Cortana eine Frage gestellt wurde, wird das Icon kreisförmig animiert, was ein wenig an Siri erinnert. Auch Microsofts Sprachassistent soll den Smartphone-Nutzer mit einem frei gewählten Namen ansprechen können.

Der Name Cortana kommt von der Bezeichnung einer künstlichen Intelligenz aus Microsofts Spielserie Halo. Ob der Sprachassistent in der finalen Version wirklich so heißen wird, ist noch unklar. Im Zuge der Entwicklerkonferenz Build Anfang April sei die Präsentation von Cortana geplant.