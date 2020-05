Skype Echtzeit-Übersetzer ab sofort für alle verfügbar

Die Skype Translator Preview kann ab sofort von jedem Skype-Nutzer ausprobiert werden. Das gab Microsoft am Dienstag bekannt. Zuvor musste man sich für den geschlossenen Beta-Test bewerben. Die App ermöglicht das Übersetzen von Sprache und Text nahezu in Echtzeit. So soll die Kommunikation zwischen Skype-Nutzern, die unterschiedliche Muttersprachen haben, deutlich einfacher fallen. Derzeit werden bei der Übersetzung von gesprochenen Inhalten lediglich vier Sprachen unterstützt: Englisch, Mandarin, Italienisch und Spanisch.