Skype veröffentlich App für Android-Handys

Nutzer von Android-Handys können seit Dienstag kostenlos über das Internet telefonieren. Der Internettelefonie-Anbieter Skype hat dafür eine Anwendung (App) veröffentlicht, die auf Googles Handy-Betriebssystem läuft. Skype-Apps waren bislang für Apples iPhone und Handys mit Nokias Symbian verfügbar. Damit könne Skype nun auf den drei am meisten verbreiteten Smartphone-Betriebssystemen genutzt werden, betonte Produkt-Manager Mark Douglas.

Die neue Skype-App läuft auf Android ab der Version 2.1 und lässt sich kostenlos unter der Adresse www.skype.com/m oder im Android Market herunterladen. Nach der Installation können Anwender sowohl über ein Datennetz (WLAN) als auch über das Mobilfunknetz (3G) mit anderen Skype-Nutzern weltweit kostenlos telefonieren. Für Telefonate zu herkömmlichen Festnetz- und Mobilfunknummern berechnet Skype eine geringe Gebühr. Die Software gleicht automatisch die Kontakte mit dem eigenen Adressbuch ab und lässt sich direkt von dort aus starten. Die App zeigt zudem an, wer von den Kontakten gerade online und per Anruf oder Chat erreichbar ist.

Douglas lobte Googles Betriebssystem. Android sei sehr schnell und äußerst populär. Skype habe die Anwendung erfolgreich auf zahlreicheichen Android-Telefonen wie HTCs Desire und Legend, Motorolas Milestone und X720 sowie Googles eigenem Handy Nexus One getestet. Den Mobilfunkbetreibern ist Skype mit seinem kostenlosen Angebot ein Dorn im Auge. In Deutschland hatte die Telekom die Skype-Software auf iPhones in ihren Mobilfunknetzen teilweise blockiert. Es gebe inzwischen aber einige Tarife, die kostenlose Internet-Gespräche über UMTS erlauben, sagte Douglas.

