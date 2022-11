Wenn nach einem Stromausfall die Lichter angehen

Vergangene Woche wurde ich plötzlich und unangenehm aus meinem Tiefschlaf gerissen, denn meine Schlafzimmer- und Küchenlampen brannten plötzlich. Ein Blick aufs Smartphone verriet mir, dass es 3.30 Uhr am Morgen und mein WLAN-Router nicht verfügbar war.

Ich habe 2 smarte Glühbirnen, die ich über WLAN per Sprache, App oder Smartwatch steuere. Damit das funktioniert, bleiben die Lichtschalter permanent auf "An". Eigentlich hätte ich sie also einfach mit dem Handy ausschalten und weiterschlafen können. Laut Google Home und der zugehörigen App waren beide Glühbirnen aber "offline".

Der beschämende Gang zum Schalter

Nach quälenden Minuten habe ich eingesehen, dass ich wohl aufstehen muss um die Lampen manuell auszuschalten (so, wie "normale Menschen" das machen). Ein Problem, das gar nicht existieren würde, hätte ich einfach dumme Glühbirnen, denn die sind entweder aus oder an. Weil ich aber lieber Spielzeug in der Wohnung habe, muss ich damit leben, dass es nicht immer tut was ich will.

Im Schutz der Dunkelheit zurück im Bett sah ich dann, dass sich mein Deckenplanetarium eingeschaltet hatte. Während ich auf die Milchstraße starrte, versuchte mein übermüdetes Gehirn zu verstehen, warum smarte Lampen UND ein ganz und gar nicht smarter Projektor sich einfach so mitten in der Nacht einschalteten.

Geteiltes Leid bringt neue Erkenntnisse

Die Erleuchtung kam dann am nächsten Tag: Es gab einen Stromausfall. Anschließend haben sich die Lampen zurückgesetzt und auf maximaler Helligkeitsstufe mit kaltem, weißen Zahnarzt-Licht gestrahlt. Diese schamvolle Erkenntnis habe ich eben davon, dass ich die Lampen lieber mit dem Handy als mit der Hand bediene.

Zu meiner Verteidigung: Das ist kein Problem, auf das allein ich aufmerksam wurde. Dafür reichte ein Blick ins Wien-Subreddit, wo ich unter einem Post zu besagtem Stromausfall Leidensgenoss*innen fand (hier).

Einstellung sind da, wenn man weiß, dass das Problem existiert

Was ich nun also gelernt habe: Manche smarte Glühbirnen haben extra Einstellungen für Stromausfälle. In der Philips-Hue-App heißt das etwa "Einschaltverhalten" und hat eigene Option "Herstellen nach Stromausfall". Bei IKEA versteckt sich die Option "Einschalteinstellungen" unter "Verwalten" > "Beleuchtung und Steckdosen". Bei Yeelight nennt sich die Funktion "Standardlicht".

Wer also eine smarte Glühbirne hat und einen ähnlich naiven Umgang damit pflegt wie ich, sollte nach diesen Einstellungen suchen. Ist man während eines Stromausfalls auf Reisen, brennt das Licht möglicherweise wochenlang, was angesichts steigender Strompreise nicht wünschenswert ist. Immerhin habe ich also aus der schlaflosen Nacht etwas gelernt