Smarter Motorradhelm filtert die Atemluft

Der Spaß beim Biken hält sich in Grenzen, wenn man im Stadtverkehr an der Ampel steht. Nicht nur wegen dem offensichtlichen Problem, dass man steht anstatt zu fahren, sondern auch wegen der Luft. Während Autofahrer durch die Filter in ihren Klimaanlagen zumindest teilweise vor den Abgasen geschützt ist, kriegt man sie am Motorrad voll ab.

Das spanische Start-up Zyon möchte das ändern. Seit 2022 wird ein smarter Helm mit Luftfilter getestet. Ende des Jahres sollen die ersten Stück ausgeliefert werden.