Smarter Tennisschläger hilft beim Training

Auf der Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas präsentiert Tennis-Ausstatter Babolat sein smartes Schläger-Modell Play Pure Drive. Im Griff des Tennisschlägers sind Gyroskop- und Vibrationssensoren untergebracht, die ihre Messdaten per Bluetooth an ein Smartphone schicken, berichtet Engadget. Eine eigene App ( iOS und Android) wertet diese Daten aus.

So kann genau festgestellt werden, welche Schläge (Vorhand, Rückhand, etc.) man ausgeführt hat oder an welcher Stelle auf der Schläger-Bespannung die Bälle getroffen wurden. Die App hilft dem Spieler, seine Technik weiterzuentwickeln und stellt erreichte Trainings-Leistungen jenen von Tennis-Profis wie Rafael Nadal gegenüber.