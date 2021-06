Smartphone-Apps helfen bei Kostenkontrolle

Unendlich, unbegrenzt, unlimitiert: bei Orange, T-Mobile und Drei gibt es bereits Handytarife, die keine Grenze für Daten mehr haben. Zwar wird die Übertragungsgeschwindigkeit auf das Smartphone ab einem bestimmten Volumen (meist 3, 4 Gigabyte) gedrosselt, Die Gefahr einer Horrorrechnung wegen übermäßigen Datenkonsum gibt es damit aber nicht.

Für alle anderen, die noch nicht einen der neuen Tarife haben, empfielt sich der regelmäßige Kontrollblick auf die bereits verbrauchten Daten. Mit Hilfe von Apps kann man etwa jenen hohen Handyrechnungen von im Schnitt 750 Euro vorbeugen, die die Arbeiterkammer registriert hat. Die Mini-Programme der österreichischen Mobilfunker funktionieren im Prinzip folgendermaßen: Sie greifen auf das Online-Konto des Kunden zu und zeigen den aktuellen Verbrauch der inkludierten Mengen (SMS, Minuten, Megabyte) am Handy-Display an. Man muss jedoch beachten, dass diese Angaben nicht immer auf dem letzten Stand sind. Die Kosten werden teilweise zwar in Echtzeit berechnet, bei Gebühren für Auslands-Roaming ist das jedoch in den seltensten Fällen möglich. Je nach App erlauben sie zudem Zugriff auf alte Handyrechnungen und Einstellungsmöglichkeiten für Auslandsroaming und Sprachbox.

So praktisch die Kostenkontrolle per App auch ist - Wunder sollte man sich keine erwarten. Automatische Warnmeldungen, dass man bald sein Datenvolumen aufgebraucht hat und demnächst ins teure Web surft (nach dem Überschreiten wird meist pro Megabyte abgerechnet), gibt es nicht. Warn-SMS bezieht man weiterhin vom eigenen Handy-Anbieter, je nach Mobilfunker kommen sie automatisch oder müssen extra vereinbart werden. Auch im Ausland haben die Apps ihre Tücken: Wer sie aufdreht, surft natürlich im ausländischen Netz und fällt so ins Daten-Roaming - Die Kostenkontrolle verursacht so selbst Kosten. In diesem Fall kann man auf Apps von Fremdanbietern (z.B. “3G Watchdog” für Android) zurückgreifen, die direkt am Handy den Datenverkehr mitprotokollieren und so über die verbrauchte Datenmenge informieren. Dieser Variante fehlt aber die Kostenangabe, die die Datenkonsumation bereits verursacht hat.

A1A1 setzt auf die Kosten-App Mein A1. Jene ist für Android, iPhone, Blackberry und Windows Phone 7 jeweils mit sehr ähnlichem Funktionsumfang kostenlos über den jeweiligen App-Store erhältlich. So wird das Datum sowie der Betrag der letzten drei Rechnung neben den aktuellen Verbindungsentgelten angezeigt. Auch das verbrauchte Datenvolumen sowie der aktuelle Mobilpoints-Kontostand sind über Mein A1 ablesbar. Zusätzlich können noch verschiedene Einstellungen zur Mobilbox und Rufweiterleitung getätigt werden. Genauere Aufstellungen wie verbrauchte Freiminuten oder Frei-SMS fehlen in der App des Marktführers.

Kunden können außerdem über das mobile Vodafone Live-Portal die aktuellen Kosten abfragen und mitverfolgen. Die Daten decken sich mit denen, die die Applikationen ausgeben.

Für Bob-Kunden existiert als Pendant die App "Mein Bob", die für Android und iPhone erhältlich ist.